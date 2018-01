Não vai demorar muito para surgir memes com a frase “Que país é esse?” usada por Renato Duque a primeira vez que foi preso, e que batiza a nova etapa da operação Lava Jato.

A pergunta é também o título de uma das músicas mais conhecidas do rock nacional, e que demorou a ser gravada por mera utopia. Renato Russo acreditava que o Brasil entraria nos eixos após o fim da ditadura, e a canção se tornaria datada. Composta em 1978, ainda no Aborto Elétrico, banda seminal de Brasília que seria dividida para formar o Capital Inicial e a Legião, Que país é este seria o título do terceiro disco do grupo de Renato Russo.



O álbum seria bem mais pesado que seu antecessor, Dois, pelo simples fato de aproveitar composições antigas da época mais punk do cantor brasiliense. O registro de 1987 só tem duas inéditas, uma delas, ironicamente, Mais do Mesmo.

Muitas bandas fizeram suas versões para o clássico, que na época de seu lançamento foi ofuscado por Faroeste Caboclo, mas foi o cover dos Paralamas do Sucesso no acústico da MTV com participação de Dado Villa-Lobos que trouxe a música de volta para os palcos do País.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Capital Inicial costuma sempre tocar em seus shows por fazer parte do repertório do Aborto Elétrico, banda que os irmãos Lemos fizeram parte. Em 2005, o Capital gravou um especial para a MTV com todas as músicas do Aborto, inclusive algumas que nunca tinham sido lançadas como Anúncios de Refrigerante.

Abaixo, a mensagem no encarte de Que País é Este? explicando por que a música não foi gravada antes. Em 1987 o Brasil vivia um período de crise econômica e vinha de duas decepções- o não acontecimento das Diretas, e a morte de Tancredo Neves:

“Que país é este” nunca foi gravada porque sempre havia a esperança de que algo iria realmente mudar no país, tornando-se a música então totalmente obsoleta. Isto não aconteceu e ainda é possível se fazer a mesma pergunta do título.”

Aproveito aqui para inaugurar a temporada de memes da operação Lava Jato

Que comece a zoeira

Leia mais:

15/03/20115

Músicas e discos lançados postumamente