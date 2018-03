Os tipos de morte mais frequentes na música

Cada vez que um jovem roqueiro morre, os jornais correm para criar um novo mito. Alguns dos artistas mais influentes da música morreram aos 27 anos, e já se convencionou até um clube dos que faleceram com esta idade. A professora de psicologia da Universidade de Sydney, Dianna Kenny, fez estudo para descobrir as causas das mortes prematuras, e acabou desmitificando algumas máximas.

A primeira delas é que muitos morrem aos 27 anos. Existem mais músicos falecidos aos 28, sendo que a idade com mais mortos é 56. Existem alguns que viveram até os 103, apesar de toda a pressão de mídia e fãs. Casos raros, diga-se de passagem. O gráfico mostra que o mais comum são as mortes entre 51 e 70 anos, algo próximo ao que acontece com nós fãs.

Entretanto, a chance de músicos morrerem por suicídio, homicídio e overdose é, de fato, maior do que o restante da população. O quadro abaixo mostra a diferença entre cidadãos comuns dos EUA e os artistas do país.

Por último, a pesquisadora quis saber quais gêneros musicais estão mais suscetíveis aos diferentes tipos de falecimento por causas não naturais. Mortes por homicídio são as mais comuns, e afetam principalmente os rappers. Em seguida, estão os óbitos por acidente. Metaleiros, punks e roqueiros são as principais vítimas. Os metaleiros também são os que mais se matam ao lado dos punks. As mortes menos violentas, por problemas cardíacos e câncer, ficam com artistas do folk, blues e jazz.

Não fica claro o tipo de classificação de gênero musical adotado por Dianna Kenny, mas a pesquisa é no mínimo interessante. Kurt Cobain, por exemplo, poderia entrar na categoria punk e rock- metal se forçássemos a barra com o disco de estreia, Bleach. Ele também poderia entrar na lista de suicídio e overdose, já que foi encontrado em seu sangue um alto nível de heroína. Johnny Cash é outro que entra em região nebulosa. Um dos precursores do rock, ele passeou pelo country, folk e até o gospel.

Veja os gráficos acima e tente encaixar seu artista favorito em algumas das colunas. É uma tremenda perda de tempo, mas ainda assim uma coisa divertida.

