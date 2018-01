Música inédita de Kurt Cobain vai ser lançada na trilha sonora de ‘Montage of Heck’

Depois de muito tempo, será lançado o primeiro documentário autorizado sobre Kurt Cobain. O diretor de Montage of Heck, Brett Morgen, teve acesso a diários, gravações de áudio e vídeo inéditos e arquivos da família. Muito se fala que o filme deve mudar a percepção sobre a persona do líder do Nirvana e seus últimos dias. Neste sábado, 7, Morgen publicou em sua conta de twitter sobre a existência de uma música nunca ouvida pelo público.

A postagem diz o seguinte em tradução livre: “Escutando a uma música acústica incrível de 12 minutos nunca ouvida antes de Cobain que poderá ser escutada na trilha sonora de Montage of Heck. Olá @trufalse.” (True/false é o nome de um festival de cinema nos EUA).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este não é o primeiro material inédito que surge desde a morte de Cobain. Em 2002, uma coletânea chamada Nirvana trazia a música You Know You’re Right, e dois anos depois o box With The Lights Out tinha demos e raridades, entre elas a música Do Re Mi, de 1994, última gravação conhecida do cantor.



Como toda grande estrela do rock, muitas lendas circulam a imagem de Cobain. Uma delas é que ele estava preparando um disco solo acústico com a ajuda de Pat Smear, que tocou guitarra no fim do Nirvana e hoje faz parte do Foo Fighters, e Eric Erlandson, guitarrista do Hole, a banda de Courtney Love. Algumas teorias dizem que Kurt queria tentar algo novo e se afastar de sua banda, e a nova música pode dar mais indícios a isso. Outros explicam que várias das demos começavam como canções calmas antes de se converterem nos gritos rasgados e explosões de guitarra tão comuns dos gigantes do grunge.

Tudo não passa de especulação quando se trata das vontades e direções de uma possível carreira caso ele não tivesse morrido, mas vai ser bom ouvir algo novo de Cobain.

Leia mais:

Quebradores de guitarra

A camarotização do rock n’ roll

Músicas e discos lançados postumamente

Kurt Cobain e Courtney Love se conheceram em um show do Nirvana