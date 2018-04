Metallica divulga trecho de novo disco

Ainda não há previsão de lançamento para o sucessor de Death Magnet, mas o vocalista James Hetfield presenteou os fãs com 12 segundos do novo trabalho. Pelo pouco que se pode ouvir, a banda não deve fazer grandes mudanças em seu som.

Eles não lançam um álbum de inéditas desde 2008 e a ansiedade é compreensível. A última vez que eles trouxeram novidades foi durante a Metallica by Request Tour, em Bogotá, na Colômbia – aquela em que as músicas do set eram votadas pela internet-, quando tocaram pela primeira vez The Lords of Summer. Apesar de nova, a canção não está confirmada para o próximo disco.

Assista abaixo o presente de Natal dos caras e The Lords of Summer