Jesus and Mary Chain vai fazer turnê tocando ‘Psychocandy’

A moda de shows com bandas executando um disco na íntegra parecia ter arrefecido, mas os escoceses do Jesus and Mary Chain vão comemorar os 30 anos de Psychocandy tocando o álbum em sua totalidade em cidades do Reino Unido e EUA.

Os irmãos Reid brigavam entre si e com o mundo muito antes de o Oasis sequer existir e, assim como os Gallagher, encerraram as atividades pelo simples fato de não se aturarem em 1999. Eles estiveram em São Paulo em três ocasiões: a primeira vez em 1990, a segunda para o descontinuado Festival Planeta Terra em 2008, e a última ano passado, quando tocaram também no Rio de Janeiro.

Referências no cinema. Um dos ícones do movimento britânico conhecido como shoegaze- ou ao menos inspiração para o surgimento dele- pela posição estática dos vocalistas, com os pés plantados, os caras do Jesus and Mary Chain podem ser considerados herdeiros do pop esquisitão do Echo and the Bunnymen, e não só pelo corte de cabelo. A continuidade do som do Echo é lembrada no filme Alta Fidelidade (2000), quando a banda tinha recém terminado.



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A diferença entre os dois grupos é que o guitarrista William Reid abusava das distorções de guitarra, fazendo um som sujo e distorcido, algo que seria copiado por muitos depois.

Just like honey teve atenção mundial depois de aparecer no final de Encontros e desencontros (2003), de Sofia Coppola. Atenção ao spoiler: A música começa a tocar depois que Bill Murray se despede de Scarlett Johansson. Porque eu sou legal, vou compartilhar aqui o que ele cochicha no ouvido dela: “Tenho que ir embora, mas eu não vou deixar que isso entre no nosso caminho, ok?” De nada.



A canção ficou tão ligada ao filme que em 2007, quando os irmãos Reid decidiram deixar as desavenças de lado e aceitar proposta do Festival Coachella, Scarlett Johansson subiu ao palco para cantar Just Like Honey com eles. Eu estava lá, mas fiquei muito longe do palco e mal reconheci a atriz. Johansson depois gravaria dois discos, o primeiro, Anywhere I lay my head, cheio de covers de Tom Waits, e o segundo, Break up, uma colaboração com Pete Yorn que tem uma das canções mais bonitas da história da humanidade – I am the cosmos de Chris Bell.



O giro com Psychocandy começa dia 16 de fevereiro em Liverpool e está programado para encerrar 16 de maio em São Francisco. Eles já haviam feito cinco shows no Reino Unido tocando o disco, mas agora as comemorações dos 30 anos começam oficialmente com uma turnê mais longa.