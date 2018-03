Jack White está chateado com o Guacamole Gate

Jack White está indicado em quatro categorias do Grammy que acontece neste domingo. Melhor Canção de Rock, Melhor Performance de Rock e Melhor Álbum Alternativo, todos com Lazaretto, a música e o disco. Ele ainda concorre com The Rise & Fall of Paramount Records, volume um (1917-1927) em Melhor Box ou Especial Limitado, uma caixa que ele ajudou a produzir e que é a coisa mais linda desse mundo. O guitarrista já tem 8 gramofones e 28 indicações contando com as desse ano, mas o que rondou seu nome esta semana foi o vazamento do contrato de um show na Universidade de Oklahoma. Entre as informações estava uma receita de guacamole.

O jornal da universidade teve acesso ao contrato e mostrou que White receberia 80 mil dólares para se apresentar no campus. Boatos surgiram nas redes dando conta que o ex-líder do White Stripes jamais tocaria novamente na faculdade, que também teria entrado na lista negra da produtora William Morris Entertainment. Blogs de música levantaram a hipótese de o cantor ter ficado chateado com o vazamento de informações pessoais de ordem financeira e até de sua receita especial de guacamole (claro que na brincadeira).

O Guacamole Gate rodou a internet e o guitar hero virou motivo de piada, até que a assessoria da William Morris Entertainment soltou uma nota esclarecendo que em momento algum ele disse que não voltaria a tocar na Universidade. Pelo contrário, o ambiente universitário seria um dos que mais agradam White, mas classificou como infeliz e anti-profissional a publicação do contrato. Ele explicaram que os custos cobrem os salários de uma equipe criteriosa e que o guacamole não seria especial para o guitarrista, e sim para toda a equipe. “Nós nem sabemos se o sr. White gosta de guacamole, mas as pessoas que trabalham duro para montar o show com certeza adoram”, termina a nota.

Para quem quiser testar a receita em casa, segue abaixo um print do documento:

O mundo do rock é conhecido pelas excentricidades nas exigências do camarim. São muitas toalhas, ou rosas, ou pratos especiais. A mais engraçada e trabalhosa talvez seja a do Van Halen na época em que o David Lee Roth era o vocalista. Potes cheios de M&M, mas sem a cor marrom. Diz a lenda que Roth ficaria possesso se encontrasse algum chocolatinho marrom. O Foo Fighters, em 2011, montou um caderno de especificações divertido com figuras para colorir e questionários de múltipla escolha: