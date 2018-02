Há 25 anos, Courtney Love conhecia Kurt Cobain

O casal viveu uma história de amor digna de Sid e Nancy. Abuso de drogas, ameaça de perda da guarda da filha e suicídio fizeram parte da história dos dois, mas em uma noite de sexta-feira em Portland, os dois rolaram no chão como dois garotos. Ela disse que ele parecia Dave Pirner, vocalista do Soul Asylum, banda de Minneapolis que teria sucesso moderado. A mistura de insulto e flerte fez com que Cobain a derrubasse usando a técnica de “wrestling” que ele havia aprendido na escola.

Depois da trégua ele presenteou a vocalista do Hole com um adesivo do macaco de Speed Racer, Chim Chim. Enquanto ela achou ele bonitinho, Kurt ficou imediatamente atraído. Apesar de namorar outra pessoa, ele diria posteriormente: “Eu provavelmente queria transar com ela na mesma noite, mas ela foi embora”.

No dia 12 de janeiro de 1990, Love foi à casa de shows Satyricon acompanhar uma amiga que namorava um dos integrantes da banda de abertura Oily Bloodmen. Courtney teve um relacionamento com o líder do Smashing Pumpkins, Billy Corgan, antes de juntar os trapos com Kurt. Ela, que gostava mais do Mudhoney na época, começou a nutrir admiração pela banda de Aberdeen depois de ouvir o single de Sliver. Não demorou para que ela o apelidasse de Pixie Meat, por ele ser pequeno e adorar os Pixies, e enviasse por correio uma caixa em forma de coração com uma boneca de porcelana, três rosas desidratadas, uma xícara em miniatura e conchas pintadas com esmalte. Qualquer relação com a música Heart Shaped Box não é mera coincidência.

O vídeo abaixo é, aparentemente, uma gravação amadora, ou Bootleg se quiser, da apresentação deste dia 12 de janeiro de 1990 do Nirvana ainda com o baterista Dale Crover. O show se escora principalmente nas canções do disco Bleach, mas é possível ouvir uma versão de Polly, que faria parte de Nevermind, lançado em 1991 e que elevou Cobain ao status de super estrela. Ouça:

*Informações retiradas da biografia Mais pesado que o céu de Charles Cross