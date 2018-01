Gram promete disco novo para 2016

Uma das bandas mais queridas da década passada retornou após sete anos de hiato. As atividades foram interrompidas quando o vocalista Sergio resolveu que não queria mais fazer parte do grupo. O guitarrista Marco Loschiavo passou por um período de negação, mágoa, até que encontrou Ferraz trabalhando na mesma agência de publicidade que ele. Logo eles estavam trocando ideias e o colega colocando letras em algumas das canções que pareciam perdidas. Entre elas, Condição.

A desconfiança dos fãs com o novo vocalista durou pouco, apenas até eles verem Ferraz se esgoelando e cantando de olhos fechados assim como todos eles fazem no chuveiro ou deslizando de meia pelo chão da sala.

A banda mudou e não só pelo novo integrante. “O Gram é como se você namorasse uma menina e ficasse congelado por sete anos. Quando você volta, ela engordou ou emagreceu, pintou o cabelo… É totalmente diferente da pessoa que você gostava, mas ao mesmo tempo ela evoluiu e tem coisas que te irritavam que ela não tem mais e outras que você agora admira… Eu devia ter esperado para falar isso quando a gente estivesse gravando”, brinca Ferraz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro Seu é, por acaso, mais pesado do que a primeira encarnação do grupo. O tempo esperando para gravar e pouco dinheiro na produção fez com que a sonoridade saísse mais crua, com mais urgência, coisa que deve mudar para o próximo trabalho. “Eu sempre quero surpreender”, diz Loschiavo. Para isso eles pretendem trazer de volta alguns elementos que estiveram longe do último disco, como arranjos de cordas e teclados.

Ferraz classifica o Gram como uma banda “esquisita” e é desse jeito que eles devem voltar em 2016. Até lá, eles continuam fazendo shows mais roqueiros e pesados. Aperte o play e escute mais detalhes sobre a reunião dos caras e o que vem por aí:

Ouça outras edições do podcast:

Bootleg Entrevista – Henrike (Blind Pigs)

Bootleg Entrevista – Vivendo do Ócio

Bootleg Entrevista – Alan Feres (Rock Rocket)

Você também pode assinar o Bootleg Entrevista no Itunes e receber os novos programas gratuitamente na sua conta, basta clicar aqui. Ou baixar no soundcloud (ali na setinha para baixo) e ouvir em seu mp3 player ou celular.