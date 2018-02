Foo Fighters ‘faz nova música’ no Chile

Dave Grohl parece ter gostado de escrever músicas que contem um pouco sobre a história de determinado lugar. No documentário para TV fechada dirigido por ele, Sonic Highways, a banda viaja por 8 cidades dos EUA entrevistando músicos, produtores e outras personalidades da indústria e comunidade fonográfica. Até o presidente Barack Obama deu seu pitaco. Ao fim de cada episódio, ele pega a transcrição das entrevistas e compõe algo novo.

No primeiro show da turnê sul-americana aconteceu algo parecido. Ele começou a conversar com a plateia: “Vocês cantam todas as música até antes de eu mesmo cantar. Ninguém mais no mundo faz isso, acho que é um negócio do Chile. Então, esta noite.” Neste momento ele é interrompido pelo público que começa a entoar “ole, ole, ole, Chile, Chile…” Imediatamente ele começa a fazer um acompanhamento com a guitarra e toda a banda participa. “Ok, essa é a nova música do Foo Fighters. Eu gosto de vocês”, brinca o cantor.

Os americanos, que já passaram também por Buenos Aires, fazem 4 shows no Brasil: Dia 21 em Porto Alegre, 23 em São Paulo, 25 no Rio de Janeiro e encerram a passagem por aqui em Belo Horizonte, no dia 28. Os ingressos para a apresentação no estádio do Morumbi estão esgotados.

Veja abaixo o vídeo com a homenagem de Dave Grohl aos chilenos: