Filmes para crianças com trilhas sonoras para adultos

Não é de hoje que os grandes estúdios estão colaborando para diminuir a tortura de pais, avós e tios por todo o mundo. Assistir filmes como Wall-e, Up e Madagascar se tornou um momento de diversão tanto para as crianças quanto para os adultos. É um respiro merecido das Galinhas Pintadinhas, Peppa Pig e Pequerruchos da vida.

Alguns produtores, entretanto, foram além. Fizeram trilhas sonoras para sairmos cantando das salas de cinema. Veja algumas delas:

Fantasia: Uma obra prima da Disney. Enquanto o aprendiz de feiticeiro, Mickey, se atrapalha todo, você pode ouvir Beethoven, Tchaikovsky e Bach.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde os monstros vivem: A adaptação de um livro infantil feita por Spike Jonze teve como trilha sonora a voz de Karen O da banda Yeah Yeah Yeahs. Os dois fizeram nova parceria no filme Her, que rendeu o Oscar de melhor roteiro original para Jonze e uma indicação de melhor canção original para Karen O.





Shrek: O desenho por si só já é divertido o suficiente, mas em toda a trilogia existem músicas lindas como o cover de Rufus Wainwright para Hallelujah de Leonard Cohen. Em sua última passagem em São Paulo, Wainwright lembrou da ‘rivalidade’ saudável que tinha com Jeff Buckley, ambos jovens virtuosos em seus instrumentos e com vozes poderosas no meio dos anos 1990. A versão de Hallelujah de Buckley decolou primeiro, mas ele morreu prematuramente antes de sabermos onde a disputa entre os dois poderia chegar.





Carros: Randy Newman é competente em criar o som que embala o carrinho Lightning McQueen. Sherryl Crown canta um dos hits do filminho.

O bicho vai pegar: Paul Westerberg precisava de dinheiro e um dos produtores perguntou: “Você pode escrever uma música sobre um urso?”. Ele respondeu com Right to arm bears e muitas outras. Entre elas está Good day, uma homenagem ao finado Bob Stinson, guitarrista e ex-companheiro na banda The Replacements. A canção é do seu disco solo de 1996, Eventually, mas ele conseguiu encaixar no meio da trilha sonora.