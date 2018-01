Felipe Machado lança disco solo e promete novo DVD do Viper

“Fiquei com medo que você não me reconhecesse na minha roupa de jornalista”. É assim que começa a conversa com o guitarrista que já tem uma carreira de 30 anos com o Viper e só agora lança seu primeiro disco solo, mais um projeto para equilibrar na balança que sustentou esse tempo todo.

O álbum ainda tem um som pesado, mas cai bem distante do que sua antiga banda costuma fazer. No podcast, Felipe fala sobre como divide o tempo entre o jornalismo e a música e ainda promete um DVD comemorativo dos 30 anos do Viper.

O guitarrista faz show de lançamento do FM Solo no dia 10 de setembro em São Paulo. Escute: