Domingos Montagner repete Jeff Buckley

Ele resolveu dar um mergulho após uma gravação e o corpo sumiu entre as águas do rio. Se omitirmos nomes e datas, essa história pode ser tanto a de Montagner, como a de Buckley. O ator já tinha a carreira consolidada e estava no auge da fama, enquanto o cantor tinha um primeiro disco reconhecido e partia para um segundo esforço. Enredos semelhantes ocorridos com quase 20 anos de diferença.

Jeff era o filho de Tim Buckley, mas, com o pai, guardava apenas a amplitude vocal como semelhança. Ele tocou em bandas de rock e fez questão de se especializar na guitarra antes de soltar a voz. Alguns diziam que ele era a junção de Robert Plant e Jimmy Page em uma pessoa e foi quando ele mudou para Nova York que ele passou a impressionar quem se amontoava semanalmente na pequena casa de shows, Sin-é.

Não demorou para que ele firmasse contrato com uma gravadora e seu primeiro álbum, Grace, foi elogiado por grandes nomes da música. O excesso de elogios e o fracasso de vendas fez com que ele se dedicasse ainda mais no segundo trabalho.

Ele se mudou para Memphis, no sul dos EUA, e sugeriu que Tom Verlaine, do Television, fosse o produtor, uma decisão ótima em termos musicais, mas que provavelmente não o ajudaria comercialmente.

Depois de muito bater a cabeça, Buckley começou a ficar satisfeito com algumas das composições e pediu que a banda viesse gravar na cidade. Em um bom dia de gravação, ele e um amigo encostaram no rio Wolf, um braço do Mississipi, e ficaram ouvindo Led Zeppelin. O amigo foi até o carro pegar alguma coisa enquanto ouvia Jeff cantar Whole Lotta Love, quando ele voltou, o cantor tinha sumido.

O segundo álbum de Buckley, Sketches for My Sweetheart the Drunk, foi lançado postumamente.