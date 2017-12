Dois Wilcos apenas hoje: ‘I Might’/’I Love my Lable’

Como ontem não tive tempo de postar nada, hoje compenso com duas. Fuçando aqui em casa, achei esse single com I Might e I Love my Lable. O The Whole Love foi o disco de estreia da gravadora do Wilco, a dBpm. Então, nada mais propício do que gravar o cover de I Love my Label, do Nick Lowe.

A banda teve problemas com gravadoras anteriormente. Yankee Hotel Foxtrot foi rejeitado pela Reprise para depois ser lançado pela Nonosuch, ambas braços da Warner. Jeff Tweedy diz que, desde que eles trocaram de selo, nunca tiveram qualquer tipo de interferência, mas o Wilco sempre caminhou para ter o máximo de independência e poder lançar seus trabalhos é a última fronteira. A canção tem obviamente muita ironia de Lowe em relação à gravadora Stiff, que lançou seus primeiros trabalhos e que ele abandonou assim que pode. A versão do Wilco parece muito mais alegre e sincera em relação ao novo selo criado por eles.

I Might. A música inaugurou a nova gravadora e bebe um pouco na fonte de tudo o que o Wilco já fez. O mais curioso é que eles fizeram um sample dos Stooges. Não é muito perceptível porque Jeff Tweedy canta por cima do vocal de Iggy Pop, mas, por duas vezes, eles colocam um grito de “Brother” tirado da faixa T.V. Eye do álbum clássico Funhouse. Tente ouvir.