Chuck Berry, um gênio estúpido

Lou Reed e Bob Dylan maltrataram jornalistas, Guns n’ Roses destruía quartos de hotel e o Van Hallen nunca aceitou que seu pote de M&M’s tivesse uma balinha marrom, mas ninguém foi tão cruel quanto Chuck Berry. De Jerry Lee Lewis a Keith Richards, todos que cruzaram o caminho do precursor do rock n’ roll relatam grosserias e até socos do guitarrista.

De todos esses gênios, o que mais sofreu com Chuck Berry foi definitivamente Richards. Ele foi expulso do palco em um show em 1972 em que ele trabalhava como guitarra de apoio, fazendo quase um favor. A relação dos dois é mostrada no documentário Chuck Berry: O Mito do Rock. Nos anos 1970 e 1980, o guitarrista, desconfiado de tudo e todos, não tinha banda. Era só ele, seu cadillac e a guitarra. O filme mostra um Bruce Springsteen jovem com mais equipamento e estrutura, enquanto Berry chega carregando o próprio instrumento.

No documentário de 1987, Richards reúne uma banda para ajudar seu ídolo. Ele é literalmente o chão que Chuck Berry pisa. Em um dos ensaios, Berry reclama do som e quando o monstro dos Rolling Stones tenta explicar sobre problemas no amplificador, ele toma uma série de patadas. “É assim que Chuck Berry toca e sempre foi antes de você chegar”, diz o guitarrista referindo a si mesmo.

No final, o esforço de Richards vira um bonito show, com vários convidados, e ele sempre em segundo plano. A relação dele com Berry sempre foi de idolatria e ele chegou a dizer que, toda vez que eles se encontravam, ele sempre saía machucado de alguma forma.

Com todos as grosserias, Keith deu uma das declarações mais bonitas neste sábado: “Uma das minhas maiores luzes se apagou”.

Nesta entrevista para Jimmy Fallon, Keith conta da vez em que levou um soco por ter encostado na guitarra de Chuck Berry.