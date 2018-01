Charles Bradley é diagnosticado com câncer no estômago

“Vocês queriam o melhor, vocês terão o melhor” e o “maior espetáculo da Terra” são as frases e adjetivos usados para apresentar os shows do Kiss. Esse cara provavelmente nunca viu o Charles Bradley em cima de um palco. O elo perdido do soul rebola, flerta com a plateia e urra com toda a doçura que uma voz rasgada pode ter cantando sobre amor. A banda de rapazes brancos que o acompanha não decepciona e nem ofusca. É talento de quem sabe que deve ser discreto para que outra pessoa possa brilhar, como um volante que corre o campo todo para deixar o craque do time fazer os gols.

Nesta terça-feira veio a má notícia. A página de Facebook do cantor diz que ele foi diagnosticado com câncer no estômago. Ele já vinha adiando alguns de seus shows por problemas de saúde, e a nova recomendação médica é que ele fique em repouso para o tratamento. Com isso, a turnê do último disco, Changes, deve ser interrompida.

“Eu estou recebendo a melhor atenção médica possível e estou extremamente otimista. Eu vou lutar contra isso assim como tenho lutado contra todos os obstáculos da minha vida”, diz Bradley no comunicado. E os obstáculos não foram poucos, já que ele foi ter maior reconhecimento depois de maduro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bradley esteve em São Paulo no ano passado para dois shows esgotados no Sesc Pompeia. Quem foi provavelmente teve a vida alterada de alguma forma. O colega Pedro Antunes entrevistou o cantor na ocasião, leia aqui.