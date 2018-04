Canto dos Malditos na Terra do Nunca volta com nova música

Os baianos do Canto dos Malditos na Terra do Nunca talvez sejam uma das últimas bandas que embalavam as tardes dos adolescentes que tinham a MTV como principal fonte de referência musical. A precocidade fez com que eles iniciassem um hiato, para respirar, que só terminaria com o novo single O Sol de lá, lançado este ano.

O retorno foi marcado por uma extensa turnê em todo o Brasil, que ainda está em curso. Eles fecham o ano com apresentações em Salvador e Camaçari antes de entrar em estúdio já no começo de 2016 para gravar o segundo disco que conta com financiamento coletivo para ser viabilizado.

No podcast eles falam sobre a reunião da banda, as diferenças entre ser um artista de grande gravadora e independente e a expectativa para o novo trabalho. Ouça:

