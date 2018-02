Britânicos lançam campanha para homenagear vítimas do Bataclan, mas cantores pop devem ‘atrapalhar’

Uma página foi criada no Facebook com o intuito de colocar a versão que o Eagles of Death Metal fez de Save a Prayer, do Duran Duran, no primeiro lugar das paradas. Existe um ranking semanal, divulgado todas as sextas-feiras, na Grã-Bretanha com as músicas mais vendidas e os fãs da banda criaram a campanha como uma forma de homenagear os 89 mortos na casa de shows Bataclan.

A mobilização foi tão grande que a canção subiu 52 posições do dia para a noite, alcançando o 40º lugar. O vocalista Simon Le Bon, do Duran Duran, inclusive já demonstrou seu apoio. “Doaremos todos os rendimentos devidos a nós referentes a essa versão para causas úteis, pacíficas e que unam”, disse o cantor em sua conta de Twitter ao saber da articulação.

A homenagem é bonita, mas deve esbarrar em artistas como Adele e Justin Bieber. Como sabemos, a canção Hello quebrou recordes bizarros e permanece em primeiro lugar seguida de Sorry, do ex-astro mirim. Para dificultar ainda mais a vida dos fãs de Eagles of Death Metal, Adele lançou ontem uma música melhor que Hello, When We Were Young.

Ouça abaixo o cover de Save a Prayer:

O Eagles of Death Metal é um projeto de Jesse Hughes com o vocalista do Queens of the Stone Age, Josh Homme. Geralmente Josh não viaja com a banda, como foi o caso de Paris. O atentado durante o show deles no Bataclan tirou as vidas de 89 pessoas, entre elas Nick Alexander, que comercializava o merchandising da banda.