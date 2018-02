Bootleg entrevista #1 – Bruno Bocchese (Mandíbula)

Esta é mais uma tentativa de podcast. A ideia é ter entrevistas semanais com pessoas que têm algum envolvimento com música.

Nesta edição, eu converso com Bruno Bocchese, um dos proprietários do barzinho ‘hipster'(ele não gosta desse rótulo, mas fazer o que) Mandíbula, localizado no centro da cidade de São Paulo. Ele fala um pouco sobre o festival realizado pela casa com bandas novatas e que voam abaixo do radar do grande público, o Garageira. Bocchese também comenta sobre a programação do lugar e como foi deixar a publicidade para se dedicar a um tipo diferente de carreira.

Comentários são muito bem vindos, bem como dicas de tecnologia de players, um problema que eu tenho desde o Refrão, outro podcast da casa.