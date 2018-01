Bob Dylan e Eddie Vedder estão entre os últimos convidados musicais de David Letterman

Ao longo dos anos, o Late Show de David Letterman foi palco para artistas consagrados da música e também iniciantes. Strokes e Foo Fighters já tiveram residência de uma semana no programa que encerra as atividades na próxima quarta-feira, 20.

Como se fosse um convalescente reunindo as pessoas queridas para se despedir, o anfitrião agendou alguns dos entrevistados mais queridos por ele, bem como números musicais que o agradam. Estiveram na última semana Ryan Adams e Tom Waits, mas ele guardou o melhor para o fim. E olha que é difícil ser melhor que esses dois.

O penúltimo programa terá como convidado ninguém menos que Bill Murray. A música fica por conta de Bob Dylan. Paul Shaffer, o responsável pela orquestra, falou um pouco sobre James Brown e Dylan, provavelmente os dois maiores nomes que passaram por lá. Bem, o rei do soul não está mais vivo para dar sua contribuição.



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bob Dylan tocando Forever Young



Bob Dylan dificilmente aparece na TV, especialmente nos últimos anos. A última vez que ele participou do Late Show foi em 1993, só para ter ideia.

Ao contrário de Dylan, Eddie Vedder esteve inúmeras vezes no programa. Eleobviamente não tem a mesma importância para a música que Dylan ou Brown, mas teve participações memoráveis no show com o Pearl Jam e também sozinho.

Essa é a primeira é a primeira delas:



De todas as aparições da banda de Seattle e foram muitas, eu tenho minhas duas preferidas:

Hail Hail do disco No Code de 1996



Wishlist do disco Yield de 1998



Vedder também já deu uma força para Pete Townshend



Talvez por essas e outras, ele esteja agendado para tocar na segunda-feira, 18, que terá Tom Hanks como entrevistado.