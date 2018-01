Blind Pigs lança novo EP e fará turnê com os holandeses do Evil Conduct

No filme Hype, de 1996, um dos entrevistados diz que rock é aquilo que você ouve que desagrada os seus pais. A afirmação não é verdade quando seu pai te cria à base de Boomtown Rats, The Clash, Sex Pistols e Generation X.

Foi assim que começou a paixão de Henrike por punk e hardcore e também foi desse jeito que começou sua invejável coleção de discos de vinil. Seu pai foi se desfazendo das joias compradas primeiro com o dinheirinho da merenda e depois do salário de capitão da Marinha para se dedicar a uma obsessão por Rolling Stones. O vocalista do Blind Pigs engrossou o acervo com muito street-punk com dedicação de pesquisador, ele apresenta um programa de rádio semanal sobre o assunto. Ele também tem suas obsessões próprias: Johnny Cash e uma improvável pilha de álbuns do Bezerra da Silva.

Nesta edição do podcast, Henrike fala sobre tudo isso, os mais de 20 anos de carreira do Blind Pigs, o EP novo, Linha de Frente e a turnê marcada para novembro com a banda Evil Conduct da Holanda. Ouça:

AH, agora já é possível fazer download do podcast para levar no celular ou mp3 player e ouvir no ônibus, no metrô, no carro ou na bicicleta. Em breve mais novidades.

