Bidê ou Balde fecha trilogia com ‘Gilgongo! ou, a Última Transmissão da Rádio Ducher’

A Bidê ou Balde nunca parou, mas, antes de 2010, ficou seis anos sem lançar um disco inédito. É algo perfeitamente compreensível se olharmos para o mercado de música, muito mais voltado para shows. O curioso é que o retorno deles para as gravações veio com um ep e dois álbuns inteiros que fazem parte de uma trilogia conceitual em homenagem ao escritor Kurt Vonnegut, inspiração do vocalista Carlinhos Carneiro após ler Café da manhã dos campeões.

No podcast, a banda explica como foi a relação com os livros, a montagem dos shows a cada novo disco e o último trabalho Gilgongo! ou, a Última Transmissão da Rádio Ducher.

Durante a entrevista, eles falam sobre o projeto Around the World in 80 Music Videos. Trata-se de um casal que produz vídeos com bandas super legais enquanto viajam pelo mundo. Abaixo deixo os bastidores do encontro deles com a Bidê ou Balde. Eles fizeram uma história bonitinha com a música Fazer Tudo a Pé, uma balada deliciosa dos caras.

No canal deles dá para ver outros vídeos também. Recomendo.