Após passar um tempo nos EUA, Claudio Costa lança primeiro EP solo

Não é preciso ser velho para se tornar um veterano. Claudio Costa é a prova disso. Muito jovem, ele teve música em novela da Globo e sua banda Primadonna conseguiu contrato com uma grande gravadora. O grupo se separou e a decepção fez com que ele se afastasse da ideia de fazer algo colaborativo.

Trabalhou como músico de apoio do Gabriel o Pensador e outros artistas e decidiu fazer um autoexílio nos EUA após o fim de um relacionamento. Tocou em casas brasileiras, no metrô e onde mais encontrou espaço. A saudade de casa, da família e, principalmente, o fim do visto o fizeram voltar para o Rio de Janeiro.

Na bagagem, trouxe canções que já tinha começado a compor até mesmo antes da viagem e foi procurar músicos que pudessem acompanha-lo. Para quem não queria nunca mais ter banda, arrumou duas. Uma para a gravação do EP Saia de Mim e outra para tocar ao vivo, já que os colegas que foram ao estúdio com ele tinham outros compromissos.

No podcast ele conta todas essas experiências em detalhes. Ouça:

