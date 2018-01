Amigos reúnem banda para silenciar pastor homofóbico

A pregação pública é algo já antigo, e muitas vezes os transeuntes acabam ignorando o senhor que segura a bíblia e grita em alto e bom som. A evangelização acaba sendo mais um dos muitos barulhos nas grandes cidades e muitos nem conseguem identificar se a pessoa em cima do banquinho é um maluco ou fanático, ou os dois.

Um grupo de amigos em Sidney, na Austrália, decidiu levantar a voz ( e o violão) quando um pastor soltava discurso anti-gay em um centro comercial. Quem passava por ali se juntou à pequena banda para cantar uma versão de Girls Just Wanna Have Fun da Cyndi Lauper.

Veja o vídeo:



“Este é um vídeo de eu e meus amigos tocando contra um pastor negativo que pregavava propaganda anti-gay no dia de carnaval no shopping da Rua Pitt. Todos se uniram para celebrar a diversidade e igualdade, eventualmente forçando o homem a deixar o local”, diz a descrição do vídeo no YouTube.

