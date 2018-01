Alabama Shakes mostra novas músicas na TV americana

O Alabama Shakes já havia divulgado uma música do seu novo disco Sound & Color. No último sábado, o público estadunidense foi brindado com mais uma novidade, a belíssima Gimme All Your Love. A canção foi apresentada no programa de humor Saturday Night Live junto com Don’t Wanna Fight do mesmo álbum.

Existem duas coisas que comprovam respeito e notoriedade em uma banda americana. A primeira é tocar para o Madison Square Garden lotado, e isso eles nunca fizeram. A segunda é ser escolhido para participar do SNL, e esta é a segunda participação da banda. Bob Dylan tocou apenas uma vez no programa, assim como Tom Waits e outros gigantes da música, muitos provavelmente por falta de vontade.

O SNL faz 40 anos em 2015 e se apresentar neste momento é algo ainda mais simbólico. Don’t Wanna Fight traz de novidade as backing vocals formando um pequeno coral harmonioso com Brittany Howard, mas é com Gimme All Your Love que ela repete altos e baixos deliciosos que mesclam a voz poderosa com a aparente vulnerabilidade da apresentação ao vivo que passa muito sentimento, algo feito anteriormente em You Ain’t Alone do disco de estreia Boys & Girls. A música alterna momentos intimistas com a explosão das guitarras de Brittany e Heath Fogg.



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brittany lidera um grupo de esquisitões. O baterista Steve Johnson parece um surfista aposentado que trocou a prancha por uma vida hippie, e Heath Fogg poderia ter saído do elenco de Big Bang Theory com seu look nerd. O baixista Zac Cockrell lembra um jovem e tímido Jerry Garcia, e a própria Brittany parece uma Aretha desengonçada e rock n’ roll, mas com voz igualmente bela.

Eles fizeram 3 shows por aqui em 2013. Primeiro no Lollapalooza, depois em uma das Lollaparties no Cine Joia e fecharam a passagem com uma apresentação no Circo Voador no Rio. Esse é o tipo de banda que dificilmente volta com frequência porque não é grande o suficiente para lotar um estádio ou grande auditório, nem pequena o bastante para ter cachê baixo. Quem foi pode se sentir privilegiado.