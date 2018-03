5 filmes para assistir no festival In-Edit 2015

São Paulo tem várias mostras, festivais e especiais de cinema durante o ano, mas, para quem gosta de música, o In-Edit é dos mais aguardados. No site deles você pode escolher o estilo musical que mais te agrada e tem de tudo: jazz, samba, rock, hip-hop.

Eu separei alguns dos que mais me agradaram. Veja os trailers abaixo:

Autoluminescent: Rowland S. Howard



Esse é para quem já gosta ou pelo menos conhece um pouco da história do Rowland, do Birthday Party ou pelo menos do Nick Cave. O filme foca em aspectos pessoais da vida do guitarrista e tem sempre a música como um personagem importante, mas não é o tipo de documentário quadradinho que explica tudo passo a passo.

Exibições

Cine Olido, 08/07, 19h

CCSP, 12/07, 18h

Heaven adores you



Se você curte Elliott Smith, o documentário vai mostrar algumas coisas que você provavelmente já sabe. A indicação ao Oscar e mudança que isso proporcionou na carreira dele, o início com o Heatmiser e seu fim trágico. Entretanto, o diretor não deixa de resgatar trabalhos anteriores ao Heatmiser e como Smith evoluiu como músico. Para quem gosta dele é obrigatório assistir.

Cinemateca Sala Petrobrás, 09/07, 15:30h

I Need A Dodge! Joe Strummer on the Run



O filme é praticamente um Cara, cadê meu carro?, só que o dono do carro é o Joe Strummer. A produção pega algo aparentemente estúpido (Strummer sai correndo para voltar para Londres e não se recorda onde estacionou seu Dodge) para contar um momento de transição do criador do The Clash. Se você quer saber mais sobre ele, recomendo que assista The Future is Unwritten, que não está no festival, mas I Need a Dodge conta uma história peculiar e interessante.

Cinemateca Sala Petrobrás, 09/07, 17:30h

Salad Days: A Decade of Punk in Washington DC (1980-1990)



Salad Days conta como o movimento punk conseguiu criar raízes na capital dos EUA. Bad Brains, Minor Threat, Fugazi e o selo Dischord de Ian McKaye são pedras fundamentais para estabelecer essa comunidade alternativa.

Cinemateca Sala Petrobrás, 11/07, 17h30

My Secret World – The Story of Sarah Records



O selo Sarah Records tentou ser underground em um momento em que Nirvana e Oasis eram o mainstream. Se a tarefa de ter relevância nesse cenário é quase impossível, as pessoas atingidas se tornam muito mais fiéis. O documentário conta um pouco sobre como a gravadora independente conseguiu isso, de certa forma.

Cinemateca Sala Petrobrás, 10/07, 17h30

O In-Edit ainda tem filmes sobre Bob Dylan, Jimy Hendrix, Racionais, Elza Soares, James Brown, Raimundos, Paco de Lucía e outros. Vale a pena dar uma olhada na programação. O festival ainda segue para Salvador depois de São Paulo.