5 beijos gays da música

Recentemente a Rede Globo descobriu que existem pessoas gays em nossa sociedade, ou pelo menos que essas pessoas assistem novela e dão audiência. Ao contrário do que foi espalhado, o beijo entre Mateus Solano e Thiago Fragoso, não foi o primeiro entre pessoas de mesmo gênero. Alinne Moraes e Paula Picarelli já tinham formado um casal de meninas em Mulheres Apaixonadas de 2003. SBT e a finada TV Manchete também tinham reproduzido beijos gays anteriormente.

Entre um escasso beijo gay e outro, trocentos mil héteros aparecem na maior pegação e ninguém fica nem vermelho. Basta duas senhoras trocar carinho para despertar a fúria da bancada evangélica. O que esse pessoal não sabe é que na MTV muitos artistas já mostravam o amor gay há bastante tempo, e a molecada assistia tranquilona, sem preconceitos.

Veja abaixo 5 beijos gays ligados ao mundo da música:

Nirvana

Esse é dos meus preferidos. Krist beija Dave e depois Kurt no final do Saturday Night Live. Kurt Cobain era totalmente favorável a qualquer tipo de amor. Na música All Apologies ele canta “everyone is gay”.

Rita Lee

No clipe de Obrigado, Não, soldados aparecem demonstrando todo o amor que têm um pelo outro.

Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera

Madonna já beijou até um santo negro, então beijar as duas meninas foi de boa. Justin Timberlake ficou de cara, meio torcendo para estar no meio delas.

The Strokes

Homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. O clipe de Juicebox tem de tudo.

Lady Gaga

A Lady Gaga é tão legal que ela criou um alter ego homem só para beijar a si mesma. Os monstrinhos piram.

O clipe de Smack My Bitch Up do Prodigy tem uma verdadeira orgia, entre outros excessos, apenas com garotas. Não vou colocar aqui porque ela come um sanduíche de bacon que pode ser ofensivo para alguns, mas quem quiser vai lá no youtube e confere.

Tem também as meninas da t.A.T.u que não vou compartilhar porque elas apoiam a lei anti-gay na Rússia, e porque a música mais legal delas é um cover dos Smiths.

