10 artistas que mais faturaram com shows em 2015

O mercado de espetáculos teve um boom neste ano. O retorno de bandas como U2 e reuniões como a do Fleetwood Mac e, especialmente, Grateful Dead ajudaram a inflar os cofres das produtoras, que faturaram mais de US$ 20 bilhões.

Os empresários do ramo sugerem que com o aumento das plataformas digitais para intermediar as relações, cada vez mais as pessoas buscam experiências que tenham algum tipo de contato direto. Os shows não só proporcionam maior proximidade do artista, como a possibilidade de encontrar amigos. Com isso, o mercado tende a crescer.

Veja abaixo quem mais faturou em 2015 com apresentações ao vivo, de acordo com a Billboard:

O Foo Fighters esteve na segunda posição até o meio do ano, pouco antes de Dave Grohl quebrar a perna e remarcar uma série de shows, além de cancelar outros. Eles terminaram na 12ª posição. Veja a lista completa dos 25 artistas que mais receberam no ano:

O Lollapalooza Brasil caiu uma posição, de 9º para 10º, em relação ao ano passado na lista dos maiores festivais. Em compensação, é o único da franquia que permanece entre os 10 que mais faturam.

