10 artistas que mais faturaram com shows em 2014

Este foi um ano ruim para a música, e isso não tem nada a ver com a morte de Tommy Ramone, Jack Bruce, Johnny Winter ou Paco de Lucía. Depois da quebra de recordes no faturamento em 2013, o negócio de shows sofreu uma retração em comparação ao ano passado, mas não se preocupe, ainda se trata de um mercado bilionário. Grandes produtoras continuam ganhando muito e os artistas mais populares também. Veja abaixo os que mais encheram o bolso em 2014 de acordo com a Billboard:

1. One Direction – US$ 290.178.452

A volta e consolidação das boy bands. O modelo sempre esteve presente desde que a indústria fonográfica. Mesmo com a recente descrença na qualidade das bandas de garotos, a fórmula já rendeu grandes talentos como Michael Jackson que virou o rei do pop depois de sair do Jackson 5. One Direction deixou alguns dinossauros para trás quando se trata de grana.

2. Justin Timberlake – US$ 203.848.901

Muitos artistas ficam estigmatizados depois de fazerem parte de uma banda de garotos. O comportamento ditado por produtores é muitas vezes caricato, mas aí está a prova viva que com talento é possível superar um passado nebuloso.

3. Rolling Stones – US$ 143.448.464

Desde que os Stones são os Stones, eles sempre figuram nas listas superlativas. Boas e ruins. A passagem deles por Tóquio foi a maior bilheteria do ano, mas estes senhores do rock ficaram na terceira posição quando contabilizado todo o ano de 2014.

4. Eagles – US$ 127.939.979

Bem vindo ao Hotel California, você nunca poderá deixa-lo. É o que diz a famosa música dos Eagles, e eles fazem questão de que isso aconteça. Uma vaca premiada que é ordenhada desde 1976, e continua dando leite.

5. Beyoncé – US$ 116.992.204

Beyoncé levou mais de 69 milhões com sua turnê solo, mas como também excursionou com o maridão, Jay-Z, e o casal abocanhou perto de 96 milhões, contabilizando sua metade pelo trabalho, ela fica na quinta colocação.

6. Katy Perry – US$ 108.086.179

A cantora pop fez 82 shows para mais de 1 milhão de pessoas, só se apresentou menos vezes que Andre Rieu, Justin Timberlake e Bruno Mars. O trabalho rendeu frutos e ela ficou na sexta posição.

7. Paul McCartney – US$ 107.243.494

O menino de Liverpool já é avô, mas continua com a energia de um garoto. Ele esteve recentemente por aqui e os brasileiros contribuíram para que ele ficasse no sétimo lugar entre os mais bem pagos do ano.

8. Bruno Mars – US$ 96.580.289

Uma mistura de pop e soul. Quando se trata de público, Bruno Mars foi o terceiro artista mais visto, ficando atrás de Justin Timberlake e One Direction, e ele diz que está apenas arranhando a superfície.

9. Lady Gaga – US$ 80.679.636

Dona de uma legião de fãs fiéis que aguardam em filas com produção montada para homenagear a diva, a maluquice de Gaga não vem sem talento. Tampouco sem dinheiro.

10. Michael Buble – US$ 74.152.634

Muitos cometem a heresia de compara-lo a Frank Sinatra. A esses só resta a passagem bíblica:”Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem”. É inegável, entretanto, a qualidade e popularidade do bonitão.

Previsões para 2015

Se considerarmos que alguns dos gigantes como U2 e Garth Brooks estiveram hibernando, e que os mais bem pagos em 2014 continuarão na ativa, 2015 deve render muito para os cofres do showbiz musical. Confira a lista completa com os 25 que mais faturaram este ano, as maiores bilheterias em um mesmo local e quais os principais festivais do mundo. O Lollapalooza Brasil está entre eles:

25 turnês que mais faturaram em 2014 (clique para ampliar)

25 maiores bilheterias de 2014 (clique para ampliar)

10 festivais que mais ganharam dinheiro em 2014 (clique para ampliar)