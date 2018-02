‘Um Time Show de Bola’ é imperdível

Filme dirigido por Juan José Campanella é lançado em DVD

Eliana Silva de Souza

Sucesso nos cinemas, o longa argentino Um Time Show de Bola, de Juan José Campanella (vencedor do Oscar com o filme O Segredo dos Seus Olhos), chega agora em DVD. E é uma sugestão bem legal para a família assistir junto. Em ano de Copa do Mundo, claro que o tema não poderia ser outro senão futebol, nesta animação inspirada em um dos contos do livro El Mundo Ha Vivido Equivocado, do quadrinista e escritor Roberto Fontanarrosa.

Quem não conseguiu ver o filme na telona certamente terá uma surpresa bem legal. E não precisa ser amante de futebol para se encantar com a história, afinal esse filme trata de temas sempre importantes na vida do ser humano, como amizade, companheirismo, união.

Lá na terra natal do diretor Campanella, Argentina, o nome do filme é Metegol. É que lá no país vizinho é assim que se chama um outro jogo, o nosso conhecido pebolim. Pois bem, na história, o garoto Amadeo, um grande, insuperável, o maior jogador de pebolim, e é aí que começa a encrenca. Certo dia é desfiado por um outro menino, grandalhão, forte, exibido, mas que perde a partida. Não, isso foi demais. Ele nunca aceitará essa derrota, se sente humilhado, vai embora da pequena cidade. Tempos mais tarde retorna, já rapaz, forte, belo, e um grande craque da bola, um dos melhores jogadores de futebol.

Ele volta para ter sua revanche, quer acabar com seu algoz, e desafiará o tranquilo Amadeo para o jogo de sua vida. Amadeo não tem alternativa e aceita o desafio. E é aí que entram em campo outros importantes personagens. Os jogadores que formavam os times do seu pebolim. Sim, ganham vida e partem para a batalha.

Quer ter uma ideia do que tem nesse encantador desenho animado? Confira no trailer a seguir e boa diversão!

UM TIME SHOW DE BOLA

Direção: Juan José Campanella

Gênero: Animação

Preço: R$ 39,90 (DVD);

R$ 89,90 (Blu-Ray)