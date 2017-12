Um novo habitante no Zoo de Sorocaba!

Eliana Silva de Souza

Saindo um pouco de São Paulo, as opções para a família se divertir são bem variadas. Uma delas fica a cerca de 100 quilômetros da Capital. Logo ali, na cidade de Sorocaba, questão de uma hora e meia, no máximo, entrada km 78 da Rodovia Castelo Branco. Lá tem novidade fresquinha, é só dar uma chegadinha o Zoológico Quinzinho de Barros. Lá está o mais novo habitante do local. Um jovem, um bebê hipopótamo! Muito lindo, é lindo sim, uma gracinha.

O pequeno grande filhote, que ainda não tem nome, nasceu em março com cerca de 50 quilinhos, um fofo! Ele é o 13º filhinho de Yara e Yuri, que já estão juntos há cerca de 37 anos. Quem for ao Zoo esses dias poderá conferir o belo hipopótamo, que fica coladinho com sua mãe e pertinho do seu pai, que tem neste momento não pode ficar no mesmo espaço, mas ele fica bem pertinho, só observando.

Bem, quanto ao nome do pequeno hipo (pótamo), todo mundo poderá votar, em breve, e escolher a melhor opção para ele (a). Bem legal isso, vamos ver o que vai dar.

Mas, claro, o Zoo é bem grande e não tem somente a família de hipopótamos, não não, tem bastante animais por lá. Tem o elefante, os macacos, muitas aves, o urso, cobras e lagartos também. Vale dar uma escapadinha e passar um dia lindo.

Claro que nem tudo é mil maravilhas, por isso, se prepare, pois o local não tem estacionamento, uma pena. Vá prevenido para procurar um lugar para estacionar o carro, são várias as ruas que possibilitam isso. Mas mesmo assim, com certeza o passeio vai valer muito a pena. Então, pegue a cesta de piquenique e aproveite o fim de semana para visitar o jovem hipopótamo e todos os outros bichinhos e bichões! Bom passeio!

O Zoológico de Sorocaba fica na Rua Teodoro Kaisel, 883, Vila Hortência, telefone (15) 3227-5454. O horário de funcionamento é de 3ª a domingo, das 9h às 17h (o parque abrirá às segundas-feiras somente em feriado e véspera de feriado) .

Os valores dos ingressos estão a seguir:

1. Adultos de 14 a 60 anos – R$5,00

2. De 9 a 14 anos completos, se acompanhados por adultos – R$2,50

3. Ultimo fim de semana do mês – R$2,50

4. Crianças até 9 anos completos – Isentas

5. Estudantes acima de 14 anos com Documento de Identificação Estudantil – 50%

6. Professor da Rede Pública Estadual de Ensino, portando Carteira Funcional emitida pela Secretaria da Educação (quando não acompanhando respectiva escola) – 50%

7. Portadores de Necessidades Especiais (acompanhantes pagam) – Isento

8. Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (acompanhantes pagam) – Isento

9. Entrada de menores de 14 anos desacompanhados de maiores de 18 anos – Vedado

10. Alunos e Professores das Escolas Públicas Municipais e Estaduais – Isentos