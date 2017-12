Trailer de ‘Pets – A Vida Secreta dos Bichos’ é pura diversão

Como é delicioso ter um animalzinho de estimação. Sempre amigos, estão em casa, muitas vezes sozinhos, quietinhos, aguardando a hora da volta dos donos. Mas, será mesmo que eles ficam assim, quietos, sem fazer nada, muito bem comportados? Talvez sim, mas pode ser que eles também inventem coisas diferentes para fazer, para passar o tempo.

É exatamente isso que mostra o divertido trailer da animação Pets – A Vida Secreta dos Bichos. No vídeo, os comportados animais se despedem tranquilamente dos donos. Mas quando esses saem… Quer ver o que acontece? Divirta-se, então, conferindo o trailer dessa animação, que promete ser uma das sensações

A estreia aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco, deve chegar só em 2016, provavelmente no segundo semestre. A direção ficou a cargo de Chris Renaud (junto com Yarrow Cheney), que já é bem conhecido pelos ótimos Meu Malvado Favorito 1 e 2, e o roteiro tem a marca de Brian Lynch, que também agradou por O Gato de Botas, e Cinco Paul e Ken Daurio, de Meu Malvado Favorito.

Agora é aguardar.