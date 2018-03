‘Tic Tic Tati’ traz poemas de Tatiana Belinky musicados por Hélio Ziskind

Cativar o público infantil não é tarefa fácil pra ninguém. E hoje em dia com a molecada grudada em seus tablets e outros aparelhinhos eletrônicos, mais complicado ainda.

Mas que bom que existem as pessoas insistentes, que pensam em oferecer aos pequenos programa de qualidade e com atrativos musicais e visuais. É o caso do musical Tic Tic Tati, com a cantora Fortuna. Dirigido por Roberto Lage, o musical infantil poderá ser conferido a partir deste domingo, às 11 horas, no Teatro Cetip.

No roteiro do espetáculo, uma seleção de poemas da escritora, toda bonitinha e saudosa, Tatiana Belinky (1919-2013), musicados por nada menos que Hélio Ziskind. Para realizar o trabalho, Fortuna teve tempo de contar com o aval da própria autora, que esteve presente na estreia, em outubro de 2012, e também no dia da gravação do DVD, lançado em 1014.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em cena, Fortuna é acompanhada por cinco cantores/bailarinos, Bruna Pazinato, Denise Yamaoka, Fernando Cursino, Tinno Zani e Marcos Lanza, além de quatro músicos e ainda o Coro Cênico, que é composto por senhoras do Projeto da Terceira Idade do Sesc Consolação. Quem assina a direção musical e os arranjos do show e também do CD é Gabriel Levy, que lidera o quarteto que participa do espetáculo. Os outros componentes são, Roberto Angerosa, Mário Aphonso III e Jardel Caetano (ou Cesar Assolant).

Aqui, um papo rápido com a cantora Fortuna:

Como é apresentar espetáculo para crianças, público muito exigente

Em entrevista ao Estado, Fortuna Foi um desafio grande e uma grande alegria optar por fazer espetáculo para crianças em paralelo ao adulto. Conciliar o gestual, interpretar Hélio Ziskind e Tatiana Belinky, mergulhar neste universo é contagiante. E poder brincar em cena é muito estimulante. Eu digo brincar mas na verdade temos uma coreografia e direção bem desenhadas q exigem bastante de todos os integrantes deste musical. Um musical diferente, que destaca a literatura. Poesia tudo com musicas que grudam em nós.

Sempre pensou em trabalhar para esse público?

Faz quase 10 anos que trabalho para este público. Tem um burburinho das crianças, antes de abrir a cortina, muito mágico.

Como foi o contato com a Tatiana Belinky?

Tatiana Belinky é um dos maiores tesouros humanos que conheci em toda a vida. Tati estabeleceu com Hélio Ziskind e eu uma relação de muita confiança , e admiração. Era uma delícia trabalhar com Tatiana, e nossa relação se tornou uma relação de grande amizade e amor. Elementos aliás que não podem faltar na criação…. Nós artistas somos movidos por sensibilidade, afetividade. Para trabalhar no universo infantil não ficaria completo se não tivéssemos estes componentes essenciais… Também já trabalhei com Ruth Rocha,uma escritora muito muito bacana, e que trata de temas muito marcantes, em geral. Ruth Rocha nos trouxe também muita alegria ao musicar seus poemas.

A parceria com o Ziskind deu certo, já pensa em novo espetáculo?

Ah! Cada projeto demanda muito tempo, dedicação e e trabalho…. Acabamos de ganhar o Premio Governador do Estado.

Serviço do show:

Tic Tic Tati

Teatro Cetip (627 lugares). Rua dos Coropés, 88, Pinheiros.

Informações:4003-5588.

Domingos, às 11 h. De R$ 40 a R$ 80. Até 3/5.