Teatro no ônibus anima as férias da criançada

Mais dicas para tirar a criançada de casa nas férias, seguindo com mais atrações teatrais. Agora é a vez da companhia de BuZum!, que apresentará o espetáculo Energia, em diversos locais da cidade, sempre dentro de um ônibus que se transforma em sala de teatro.

O veículo é adaptado para ter todo o conforto de um verdadeiro teatro, tem palco, iluminação, ar condicionado e espaço para até 50 pessoas. E a entrada é gratuita.

Para o mês de férias, o BuZum! fará diversas apresentações e, nesta semana, os espetáculos terão sessões de quinta, 7, a domingo, 10, no Museu Catavento, no Brás. Na semana seguinte, serão nos dias 16 e 17, no Instituto Butantan, no Butantã. Sempre das 10h às 16h.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BuZum! apresenta ‘Energia’

Museu Catavento

Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Brás

5ª a dom., às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Grátis

Instituto Butantan

Av. Vital Brasil, 1500 – Butantã

Dias 16 e 17, às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Grátis