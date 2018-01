Snoopy e sua turma estão chegando aos cinemas e a aventura é em 3D; veja o trailer

Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus e todo a turminha do Snoopy estão chegando para animar as férias da garotada. Com estreia marcada para quinta-feira, 14, a animação Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, O Filme vem para encantar, com os personagens vistos em 3D. Dirigida por Steve Martino, a animação é baseada nos quadrinhos do cartunista americano Charles M. Schulz.

Na história, o Beagle mais amado e mais amigo do mundo viverá suas aventuras nos céus. Isso mesmo, ele será um piloto e percorrerá as nuvens atrás de seu grande inimigo, o Barão Vermelho.