‘Skylanders Academy’ é a nova série da Netflix para a criançada, confira o trailer

A Netflix tem se preocupado com seu público infantil, que sendo bem tratado pode garantir boa audiência e fidelidade familiar. E eis que ela divulga agora o trailer de uma nova série dirigida para esse público, a Skylanders Academy.

Baseada em franquia de jogos, série mostra as aventuras dos personagens Spyro, Eruptor, Stealth, Elf, Jet-Vac e Pop Fizz, que vivem no universo de Skylands.

Em cada episódios, os heróis da Academia precisam protegem o universo Skylanders do mal. Entre uma aventura e outra, os amigos aprendem a manter a harmonia e equilíbrio em seu território ao deixarem de lado seus egos e aprendendo a confiar um no outro.

Dirigida por Eric Rogers (Futurama), a série conta com as vozes de Justin Long (Com a Bola Toda) como Spyro, Ashley Tisdale (High School Musical, Phineas and Ferb) como Stealth Elf, Jonathan Banks (Breaking Bad, Better Call Saul) como Eruptor e Norm MacDonald (Saturday Night Live) como Glumshanks. Também inclui a participação de Susan Sarandon, Daniel Wu, Parker Posey, James Hetfield, Catherine O’Hara, Chris Diamantopoulos, Bobcat Goldthwait, Diamond Minecart e Harland Williams, entre outros.

A primeira temporada de ‘Skylanders Academy’ está marcada para estrear no dia 28 de outubro, com 12 episódios, e a segunda deve chegar no final de 2017.