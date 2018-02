‘Shaun, o Carneiro’ está chegando ao cinema, prepare-se para essa aventura

Com estreia programada para o dia 3 setembro, a animação Shaun, o Carneiro promete chegar para divertir a família. Derivado da série britânica de Tevê, o longa traz o pequeno carneiro, o Shaun, em mais uma aventura. A criançada que já conhece o personagem e suas mirabolantes ideias, com certeza vai se divertir com a turminha da fazenda indo parar na cidade. Eles precisam encontrar uma forma de voltar, mas sem que o desatento dono descubra tudo.

Premiado na edição 2015 do festival Anima Mundi, o longa é produzida em stop motion e tem direção da dupla Mark Burton e Richard Starzak, famosos por outras animações, Wallace & Gromit e A Fuga das Galinhas.

Para da um gostinho do que vem por aí, confira alguns vídeos do filme.