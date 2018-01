Peppa Pig agora está nos cinemas, hora de levar a criançada para conferir essa aventura; veja o trailer

E o sucesso da personagem Peppa Pig toma conta das salas de cinema. Em Botas de Ouro e Outras Histórias, a querida Peppa e sua família poderão conferir com nove episódios inéditos, com cinco minutos de duração cada, mais o especial Peppa: As Botas de Ouro, com 15 minutos.

Nesse episódio especial, a Senhora Pata parece gostar das Botas Douradas da Peppa e foge com elas! Será que a Peppa conseguirá encontrá-las antes da grande competição de Pulos em Poças?

Conhecidos da criançada pelas aventuras que família Pig na TV fechada e também aberta, os personagens foram criados por Neville Astley e Mark Baker e produzido por Phil Davies.

O público poderá assistir ao especial nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio e nos dias 4 e 5 de junho.

Confira salas para ver

Peppa Pig, As Botas de Ouro e Outras Histórias

Peppa Pig, Reino Unido/2016, 62 min. Animação. Dir. Phillip Hall e Joris van Hurzel. Livre.

DUBLADO: Anália Franco – 13h/ 14h35, Boavista – 13h45, Boulevard Tatuapé – 11h30, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia – 13h30, Center Norte – 11h30, Central Plaza – 11h30, Cidade Jardim – 12h, Cidade São Paulo – 12h, Eldorado – 12h, Iguatemi – 13h30, Interlagos – 12h, Interlar Aricanduva – 12h30, Jardim Sul – 13h35/ 15h10, JK Iguatemi – 13h30, Kinoplex Vila Olímpia – 13h40, Lapa – 11h, Lar Center – 12h, Mais Shopping Largo 13 – 13h30, Market Place – 12h, Metrô Itaquera – 13h30, Metrô Santa Cruz – 11h30, Metrô Tatuapé – 12h, Metrô Tucuruvi – 11h30, Mooca Plaza – 11h30, Pátio Higienópolis – 11h30, Pátio Paulista – 11h, Penha – 13h50, Plaza Sul – 12h30, Raposo Shopping – 12h, Santana Parque – 13h/ 14h35, Shopping D – 11h30, SP Market – 12h, Tietê Plaza – 12h20, Villa Lobos – 11h30, West Plaza – 12h.