Parque da Mônica abre as portas no domingo, dia 5 de julho

Agora é pra valer, o novo Parque da Mônica será aberto no domingo, dia 5 de julho. Idealizado pela Mauricio de Sousa Produções, terá um espaço de 12 mil m², dentro do Shopping SP Market. Poderá receber aproximadamente 3 mil pessoas.

As novidades são muitas, mas o principal é que esse novo parque temático será para toda da família, com brinquedos desenvolvidos para crianças e adultos.

Entre as inúmeras atrações, tem a Vila da Mônica, a Roda-Gigante da Turma, a Casa da Mônica, o Quarto do Cebolinha, a Cozinha da Magali, a Piscina de Bolinhas do Cascão, o Atelier da Marina, a Montanha-Russa do Astronauta, o Horacic Park, e muito mais.

Uma das preocupações do local ter estrutura e equipe totalmente preparadas para receber, orientar e atender pessoas com deficiências.

Os ingressos poderão ser comprados em forma de pacotes promocionais para 2 a 5 pessoas, sendo 2 pessoas R$ 178, 3 pessoas R$ 264, 4 pessoas R$ 348 ou 5 pessoas R$ 430 e o valor do passaporte individual será de R$ 129. A compra poderá ser feita na bilheteria do Parque da Mônica em dias e horários de funcionamento.

SERVIÇO

Parque da Mônica

Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas 22.540, São Paulo

Quando: De acordo com o calendário do parque – www.parquedamonica.com.br

Passaportes:

Pacote para duas pessoas: R$ 178

Pacote para três pessoas: R$ 264

Pacote para quatro pessoas: R$ 348

Pacote para cinco pessoas: R$ 430

Individual meia entrada: R$ 64,50

Individual inteira: R$ 129 (para visitantes desacompanhados)

Público: Famílias com crianças de 2 a 14 anos

Estacionamento no local (área externa do shopping) – pago à parte.