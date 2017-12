Pacote com 50 envelopes de figurinhas da Copa pode vir com número diferente de 50

A Panini, editora responsável pela produção dos álbuns, figurinhas e aplicativos, esclarece:

“Para suprir a grande demanda de produção de figurinhas deste álbum, a Panini investiu em seu parque fabril principalmente no processo de envelopamento, que é todo automatizado. O processo de empacotamento, no entanto, é manual. Apesar dos contínuos treinamentos dados aos funcionários, pequenas divergências de quantidades de envelopes nestas embalagens poderão acontecer, em volumes mínimos, já que o processo possui um rígido controle de qualidade final. Caso isso ocorra, a Panini solicita ao colecionador que entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa, disponível através do email atendimento.cliente@panini.com.br, e todas as providências para a substituição e reposição serão tomadas, sem qualquer custo adicional.”

Nosso leitores informam que o aplicativo, porém, é bastante prático para a organização e troca das figurinhas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informação, confira o post que fizemos semana passada aqui