‘O Mundo da Lua’ completa 25 anos e fãs poderão conferir o primeiro episódio da série

Pode ser inacreditável, mas é verdade. O seriado infantil O Mundo da Lua completa 25 anos nesta quinta, 6. Para comemorar, o primeiro episódio poderá ser visto no Facebook da TV Cultura (www.facebook.com/tvcultura), às 18 horas.

Difícil encontrar quem não tenha acompanhado as histórias da família Silva e Silva, que começou exatamente no dia em que o pequeno Lucas Silva e Silva estava completando 10 anos.

A festa estava pronta, mas nem tudo corria como o garoto gostaria. O pior foram os presentes que ele recebia, como sapato de couro de jacaré, meias e cuecas. Estava complicado. Mas eis que seu avô decidiu dar para ele um velho gravador, desse de rolo, conhece?

A partir daí a imaginação do menino começa a fazer longos voos, com muitas histórias para viver e aventuras intermináveis, sempre com sua família e seus amigos. Começa, então, o seu famosos Diário de Bordo, sempre com ele falando ‘planeta Terra chamando, planeta Terra chamando”.

Criada por Flávio de Souza, a série teve direção de Roberto Vignati. No elenco, Antonio Fagundes (pai), Gianfrancesco Guarnieri (avô), Luciano Amaral (Lucas), Mira Haar (mãe), Mayana Blum (irmã), Cristina Mutarelli (tia), Lucinha Lins (tia), Anna D’Lira (Rosa), Ken Kaneko (tio), Daniel Nozaki (primo), Elio Massashi (primo), Joyce Roma (prima) e Leonardo Haar de Souza (primo).