O encanto de ‘A Bela e a Fera’ está de volta aos cinemas

Lançada em 1991 nos Estados Unidos e um ano depois aqui no Brasil, A Bela e a Fera foi a primeira animação a concorrer ao Oscar de Melhor Filme. Sucesso de público e crítica, fez história também por misturar cenas feitas com animação tradicional com outras computadorizadas. Vale mostrar para a criançada de hoje esse belo filme, que será exibido por dois fins de semana, na Rede Cinemark, aos sábados de domingos (dias 27/3 e 2 e 3/4), às 11 horas.

Dirigido por Gary Trousdale e Kirk Wise, é baseado em livro de Jeanne-Marie Le Prince Beaumont e conta a história da jovem Bela, que vive em uma cidadezinha francesa, no século 18. Inteligente, a menina se distrai lendo seus livros, mas tem sempre que arrumar uma maneira de escapar dos galanteios do intrometido Gaston. Um dia sua vida cruzará a da Fera, que vive trancada em seu castelo. Na verdade, a Fera é um belo jovem que foi enfeitiçado e precisa aprender a amar para se livrar de seu castigo.

Mesmo que já tenha visto em DVD, nada como apreciar o filme na telona, certeza de diversão para a criançada, mas que toda a família vai amar.

As próximas atrações dos clássicos Disney são A Princesa e o Sapo (9 e 10, 16 e 17/4) e Branca de Neve e os Sete Anões (23, 24, 30/4 e 1º/5).