Noite de festa no teatro

A 21ª edição do Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem ocorreu na noite de quarta-feira, 28, no HSBC Brasil. Um dos eventos mais concorridos do gênero no País, a festa reuniu diretores, produtores, críticos, jornalistas e atores.

Patrocinado pela Coca-Cola, sob curadoria de Luiza Jorge, o evento contou com 2.300 garrafas pet na produção do cenário.

O troféu mais esperado da noite, o de Melhor Espetáculo, foi para A Rainha Procura, da Cia. do Quintal. A peça de improviso para crianças venceu também nas categorias Melhor Atriz, para Rhena de Faria, e Melhor Direção, para César Gouvêa. Na trama, uma rainha deprimida abre vagas para novas peças em seu tabuleiro de xadrez e cabe à plateia escolher qual candidato ocupará a vaga.

Lampião e Lancelote, porém, foi a trupe que subiu mais vezes ao palco. Indicado a 11 prêmios, levou cinco deles: Melhor Figurino (Márcio Vinicius), Texto Adaptado (Bráulio Tavares), Melhor Atriz Coadjuvante (Luciana Carnielli), Melhor Ator (Daniel Infantini) e Melhor Espetáculo Jovem (Lampião e Lancelote). A peça deve seguir em cartaz no Teatro João Caetano, em São Paulo, até o dia 22 de junho.

Outro destaque foi o espetáculo Esparrama pela Janela, que venceu na categoria Prêmio Crystal Eco de Sustentabilidade e também Revelação, para a diretora Iarlei Rangel. A montagem inovou ao utilizar a janela de um prédio como palco, e o minhocão como espaço da plateia.

Operilda na Floresta Amazônica levou o Melhor na Categoria Especial. Com Andrea Bassit, sob direção de Regina Galdino, musical encantou pela valorização de músicos da cultura erudita, folclórica e popular. Operilda, personagem de Andrea Bassit, nasceu no projeto Aprendiz de Maestro, concerto didático exibido há mais de 10 anos da Sala Paulo.

Confira a Lista de vencedores:

Prêmio Crystal Eco de Sustentabilidade

Esparrama Pela Janela

Melhor Iluminação

Kléber Montanheiro: Crônicas de Cavaleiros e Dragões: O tesouro dos Nibelungos



Melhor Figurino

Márcio Vinicius: Lampião e Lancelote



Melhor Cenografia

Sidney Caria: O Buraco No Muro

Melhor Trilha Sonora

Fernanda Maia: Menino Lua

Melhor Música Originalmente Composta

Gustavo Kurlat e Rubem Feffer: Uma Trilha Para Sua História

Revelação

Iarlei Rangel: Esparrama Pela Janela

Melhor na Categoria Especial

Operilda na Orquestra Amazônica: Pela valorização de músicos da cultura erudita, folclórica e popular

Texto Adaptado

Bráulio Tavares: Lampião e Lancelote

Melhor Texto Original

Gustavo Kurlat: Uma Trilha Para Sua História

Melhor Ator Coadjuvante

Thiago Ledier: Judas em Sábado de Aleluia

Melhor Atriz Coadjuvante

Luciana Carnielli: Lampião e Lancelote

Melhor Ator

Daniel Infantini: Lampião e Lancelote

Melhor Atriz

Rhena de Faria : A Rainha Procura

Melhor Direção

César Gouvêa: A Rainha Procura

Melhor Produção

Mauricio de Sousa Produções: Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta

Melhor Espetáculo Jovem

Lampião e Lancelote

Melhor Espetáculo Infantil

A Rainha Procura