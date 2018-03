Nas férias, lugar de criança é no teatro

Começa nesta quarta-feira, 6, o Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping, que terá como destaque a premiada Cia. Le Plat du Jour, que é dirigida por Carla Candiotto e Alexandra Golik.

Até o fim de julho, o grupo apresentará quatro espetáculos inspirados em histórias clássicas do mundo infantil. Alice no País das Maravilhas (quartas-feiras, entre 6 e 27 de julho), João e Maria (quintas-feiras, 7 a 28 de julho), Chapeuzinho Vermelho (sextas-feiras, entre 8 e 29 de julho) e Os Três Porquinhos (sábados e domingos, entre 9 e 31 de julho).

Festival de Férias

Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Piso G1. Telefone: 5183-2800

Ingressos: R$ 50 – crianças a partir de 3 anos pagam ingressos.

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS

Adaptação da história de Lewis Carrol traz a menina Alice, que mora em um prédio de uma grande metrópole e deseja brincar com outras crianças, mas como nem sempre isso é possível devido a correria do dia-a-dia. Alice resolve dar um mergulho em sua imaginação.

JOÃO E MARIA

O clássico dos Irmãos Grimm ganha cunho ecológico e a graça de duas simpáticas passarinhas, Bicudinha e Bicudona, com um divertido sotaque nordestino, que se encontram em apuros. Por causa do desmatamento, as duas querem cair fora da floresta e se aventuram em um concurso de dança internacional. São elas que dão a deixa para a entrada em cena da história de João Maria e Maria João, os irmãos perdidos no bosque.

CHAPEUZINHO VERMELHO

Tudo começa como uma grande brincadeira, onde duas palhaças descobrem um armário cheio de chapéus. Estes chapéus as conduzem por uma viagem, onde o fio condutor é dado pela história de Chapeuzinho Vermelho.

OS TRÊS PORQUINHOS

Pipo e Pepe têm um açougue muito diferente, que vende carne de óculos, de bicicleta, de martelo, de banana, menos carne de verdade. Um dia lhes pedem carne de porco e então é armada toda a confusão: um dos açougueiros se veste de lobo para, desta forma, entrar na história Os Três Porquinhos e conseguir a carne tão almejada.