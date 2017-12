Lollapalooza 2016 divulga programação para a criançada

Nada mais compensador do que ver os filhos curtindo boa música, ou aquele som que mais nos agrada e se divertindo com isso. Pois bem, seus problemas acabaram graças ao festival Lollapalooza que realiza mais nova edição do Kidazapalooza, que traz em sua programação 2016 performances do School of Rock, Zerb (DJ set), a canadense Mike Tompkins e o Future Class e Lazy Bear.

Em sua quinta edição consecutiva, o Lollapalooza 2016 será realizado nos dias 12 e 13 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Confira os horários das atrações:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÁBADO (12/3)

12h55 – 13h55: School of Rock

15h05 – 16h05: Zerb (DJ)

17h05 – 18h05: Future Class

DOMINGO (13/3)

12h55 – 13h40: School of Rock

14h35 – 15h35: Mike Tompkins

16h45 – 17h45: Lazy Bear

LOCAL:

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS. Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos.

Classificação etária: Crianças com menos de 05 anos – não será permitida a entrada.

De 05 a 14 anos: Permitida a entrada acompanhado por pais ou responsáveis.

A partir de 15 anos: Permitida a entrada desacompanhados.

Acesso para deficientes

INGRESSOS:

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Diariamente, das 12h às 20h.

LOLLA DAY

3º LOTE R$ 225 (meia) / R$ 450

LOLLA PASS

3º LOTE R$ 400 (meia)/ R$ 800

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: lollapaloozabr.com/ingressos ou www.ticketsforfun.com.br

Taxa de conveniência e de retirada

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv