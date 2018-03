Fim de semana tem Circo Zanni, sinal de muita diversão e palhaçadas

Velho conhecido do paulistano, o Circo Zanni está de volta para apresentações neste fim de semana, no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros. Com direção artística de Domingos Montagner e Marcelo Lujan, a trupe vai divertir da família com um espetáculo de variedades, mostrando quadros do repertório e também novas criações.

No repertório, muita música, palhaçada e bom humor. São números aéreos com liras, tecidos, corda marinha, trapézio em balanço, acrobacias, números de equilíbrio no arame, mágicas, tudo acompanhado da banda.

O Zanni foi criado em 2004 e traz no elenco artista vindos de escolas de circo – Fernando Sampaio, Erica Stoppel, Daniel Pedro, Maira Campos, Pablo Nordio, Lu Menin, Marcelo Lujan e Bel Mucci. E terão convidados especiais em cena, Daniela Rocha, Fernando Paz e Nereu Afonso.

CIRCO ZANNI

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran

Rua Paes Leme, 195. Telefone: 3095-9400

Sexta, 22/7, às 19h

Sábado, 23/7, às 15h e 19h

Domingo, 24, às 17h

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$ 17,00 (inteira). R$ 8,50 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência). R$ 5,00 (credencial plena do Sesc: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). Para crianças até 12 anos: grátis, com retirada de ingresso nas bilheterias.