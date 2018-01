Exposição ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, no Memorial, é prorrogada

Em cartaz no Memorial a América Latina desde março, a exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo foi prorrogada até 30 de setembro. A decisão de estender o período de visitação se deve ao fato de os ingressos para fins de semana estarem esgotados até fim de junho.

Baseada na série infantil Castelo Rá-Tim-Bum, produzida e exibida pela TV Cultura entre 1994 e 1997, traz a reprodução fiel do desenho arquitetônico do local onde se passava a história de Nino e sua turminha, com cenários em tamanho real.

RÁ-TIM-BUM, O CASTELO

Quando: até 30/09. De terça a sexta, das 9h às 21h, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 22h. Até 30/9.

Quanto: R$20,00 e R$10,00 a meia entrada

Onde: Memorial da América Latina – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda

Os novos lotes de ingressos já estão disponíveis para compra pelo site www.ratimbumocastelo.com.br ou diretamente na bilheteria do Memorial, de terça a sexta, das 9h às 18h, e aos finais de semana e feriados das 10h às 20h (portão 12).