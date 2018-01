Domingo tem Maratona Infantil, no MIS, com teatro, música e muita brincadeira

Mesmo que o tempo esteja fechado, vai valer a pena dar uma saidinha com a criançada para conferir mais uma edição da Maratona Infantil, que tem nova edição realizada neste domingo, 19, a partir das 10h, no MIS – Museu da Imagem e do Som, com entrada gratuita.

Realizada todo mês, a Maratona tem uma programação especialmente pensada para agradar não só crianças, mas também toda a família.

Entre as atrações deste domingo, a Cia. BuZum! apresenta o espetáculo 13 Gotas, escrito por Marília de Toledo e dirigido por Wanderley Piras, e que mostra dois cientistas muluquinhos que explicam para as crianças a importância da água.

A Cia Evoé chega para mostra a peça As Aventuras de Peter Pan e Sininho, um teatro de bonecos contando a clássica história do menino que não queria crescer. E tem ainda o Arraiá da Trupe, com Trupe Pé de Histórias, que traz canções que resgatam tradições das festas juninas. Tem também cinema, com exibição do filme Cassiopeia, de Clovis Vieira.

E a programação não para por aí, O Troca de Figurinhas é oportunidade de crianças e adultos se divertem em torno dessa atividade, tendo a chance de dar continuidade na montagem de seus álbuns, trocando figurinhas.

Completando a diversão, a alegria toma conta de todos com as intervenções circenses, contação de histórias e oficinas variadas, além da feirinha gastronômica.

Veja a programação completa:

10h às 16h – Espaço de troca de figurinhas – Área externa

10h às 16h – Intervenções Circenses – Com Carolipa e Bartô – Área externa

10h às 16h – Instalação Desenho no Ar – Com a Casa do Brincar – Área externa

10h às 16h – Ateliê de Criatividade – Com núcleo Educativo do MIS – Sala Educativo*

10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h – Espetáculo 13 Gotas – Com BuZum! – Área externa*

10h, 11h, 13h, 14h, 15h – Oficina de Light Painting – Com Matiz Filmes – Sala de Interfaces*

11h, 13h e 15h – Contação de Histórias – Com a Cia Mapinguary – Auditório LabMIS*

11h e 14h – Espetáculo As Aventuras de Peter Pan e Sininho – Com a Cia Evoé – Área externa

11h e 14h30 – Sessão cinema – Filme: ‘Cassiopeia’ – Auditório

12h e 15h – Oficina Historias Dobradas – Área externa

12h30 e 15h30 – Histórias Pra Cantar, Músicas Pra Brincar – Com a Cia A hora da História – Área externa

13h30 e 16h30 – Espetáculo Arraiá da Trupe, com a Trupe Pé de Histórias

MARATONA INFANTIL

Área externa do MIS, Auditório LABMIS, Auditório MIS, foyer MIS, sala de interfaces e educativo.

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, 2117-4777

Domingo (19), das 10h às 17h

Ingressos gratuitos (algumas atividades exigem retirada de ingressos com uma hora de antecedência)

Estacionamento conveniado: R$ 10.

Acesso e elevador para cadeirantes.