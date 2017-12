Documentário sobre a série ‘O Mundo da Lua’ será exibido na TV Cultura

Sucesso de público e crítica, a série O Mundo da Lua, que foi ao ar nos anos 1990, ganhou um documentário Diário de Bordo de Uma Viagem à Infância, que será exibido no sábado, 8, às 10h, na TV Cultura, dentro do programa Campus em Ação.

Idealizado e produzido por alunos do curso de Rádio e TV da Universidade São Judas Tadeu, o filme traz os bastidores da série, com entrevistas com elenco e pessoas envolvidas na produção.

Toda uma geração ficou encantada com as aventuras do pequeno Lucas Silva e Silva (Luciano Amaral), que começou exatamente no dia em que ele estava completando 10 anos e ganha do avô, vivido por Gianfrancesco Guarnieri, lhe dá de presente um gravador, que o levará a inúmeras viagens pela imaginação.

Criada por Flávio de Souza, a série teve direção de Roberto Vignati e, completavamo elenco Antonio Fagundes (pai), Mira Haar (mãe), Mayana Blum (irmã), Cristina Mutarelli (tia), Lucinha Lins (tia), Anna D’Lira (Rosa), Ken Kaneko (tio), Daniel Nozaki (primo), Elio Massashi (primo), Joyce Roma (prima) e Leonardo Haar de Souza (primo)

