Divulgada lista dos indicados ao Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem

A classe artística que se dedica a projetos para as crianças e para os jovens está de olho na lista dos indicados ao Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem.

Único na América Latina para profissionais do teatro infanto-juvenil está em sua terceira edição e premiará profissionais de 18 categorias do Estado de São Paulo.

Este atual projeto substitui o Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem, que após 20 anos de sucesso, teve sua última edição em maio de 2013.

A Academia de Arte e Cultura, por meio de Luiza Jorge – coordenadora do projeto, é responsável pela avaliação dos espetáculos em cartaz e conta com um renomado corpo de jurados, formado por Beatriz Rosenberg, Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Mônica Rodrigues da Costa.

A cerimônia de de premiação será no dia 12 de dezembro e os finalistas disputarão os troféus e o prêmio de R$ 5 mil para as categorias individuais e R$ 10 mil para o Melhor Espetáculo Infantil, Melhor Espetáculo Jovem e Prêmio de Sustentabilidade.

Veja todos os indicados ao prêmio:

ESPETÁCULO INFANTIL

– Já pra Cama

– Caminho da Roça

– Berenices

ESPETÁCULO JOVEM

– O Alvo – Hateclub – (parte 2)

– Kiwi

– Peer Gynt

DIRETOR

– Verônica Gerchman – Berenices

– Cintia Alves e Leonardo Castilho – Feio

– Gabriel Villela – Peer Gynt

ATOR

– Davi Tayú – Antes do Dia Clarear

– Ghilherme Lobo – O Aprendiz de Feiticeiro

– Chico Carvallho – Peer Gynt

ATOR COADJUVANTE

– Patrick Amstalden – Mamonas O Musical

– Júlio Oliveira – O Aprediz de Feiticeiro

– Daniel Costa – O Livro de Ouro

ATRIZ

– Simone Grande – Caminho da Roça

– Alexandra Golik – Viralatas o Musical

– Rita Batata – Kiwi

ATRIZ COADJUVANTE

– Maria do Carmo Soares – Peer Gynt

– Camila Amorin – O Sal e o Amor

– Maria Bia – O Livro de Tatiana

REVELAÇÃO

– Antonia Matos – atriz – Caminho da Roça

– Ruy Brissac – ator – Mamonas O Musical

– Alex de Jesus, Alexander Matos, André Lu, Débora Rodrigues, Everson Anderson, Gabriela Sallum, Juliane Maioli, Mariana Serrano, Maisa Helena, Maria Sol, Ygor Martins – elenco – Vida Bruta



AUTOR DE TEXTO ORIGINAL

– Paulo Rogério Lopes e Simone Grande – Caminho da Roça

– Verônica Gerchman – Berenices

– Pedro Garrafa – Espartanos

AUTOR DE TEXTO ADAPTADO

– Cintia Alves, Adriana Lira e Eduardo Bartolomeu – Feio

– Pedro Pires e Grupo Arte Simples de Teatro – A Bola: Histórias que Rolam

– Solange Dias – A Princesa e a Costureira



CENÓGRAFO

– Davi Taiyu – Antes do Dia Clarear

– Gabriel Villela – Peer Gynt

– Victor Merseguel – Meu Amigo Inventor

FIGURINO

– Gabriel Villela – Peer Gynt

– Anne Cerutti – Kiwi

– Claudia Schapira e Teca Pasqua – 1,2,3 Quando Acaba Começa Outra Vez

ILUMINAÇÂO

– Fran Barros – O Livro de Tatiana

– Guilherme Bonfanti – O Aprendiz de Feiticeiro

– Poliana Pinheiro e Rodrigo Belay – Por que nem todos os dias são de Sol?

TRILHA MÚSICAL ORIGINAL

– Nina Blauth, Simone Grande e Antonia Matos – Caminho da Roça

– Adilson Rodrigues – A Bola – Histórias que Rolam

– Dr. Morris – Já pra Cama

TRILHA MUSICAL ADAPTADA

– Dagoberto Feliz – Chiquita Bacana no País das Bananas

– Gustavo Bicalho – Por que nem todos os dias são de Sol

– Babaya e Marco França – Peer Gynt

PRÊMIO ESPECIAL

– Coletivo Grão e Arte Cidadania pelo espetáculo Feio, que incorpora a linguagem de libras à interpretação dos atores e substitui a audiodescrição pela audionarrativa

– Flores Amarelas – pela abordagem poética e delicada do tema da identidade de gênero

– A Princesa e a Costureira – pela temática LGBT

PRODUÇÃO

– Manhas & Manias Projetos Culturais – O Aprendiz de Feiticeiro

– Super Amigos Produções Culturais – O Livro de Tatiana

– Sesi – Serviço Social da Industria – Peer Gynt

– PRÊMIO SUSTENTABILIDADE

– Grupo Arte Simples de Teatro – por difundir o teatro na periferia em espaços não convencionais com o espetáculo A Bola: Histórias que Rolam

– Fim? Por abordar a preservação do planeta de forma lúdica e eficiente

– Expedição Pacífico – Pelo uso criativo de sucata para falar de ecologia, de cuidados com o planeta e do universo do catador de lixo.