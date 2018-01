Dias de chuva, vai aí a dica de um DVD, ‘Operação Big Hero’

O verão foi embora e o outono, uma linda estação, chega com muita chuva e a temperada começa a ficar mais baixa. Agora a opção para lazer da criançada começa a ficar mais restrita a locais fechados, ninguém quer pegar uma chuvarada. Tá certo, cada estação nos leva a escolher opções diferentes de diversão. Bem, aqui vai uma sugestão muito legal. Boa pra quem não pretende sair de casa. Sim, um DVD, cinema em casa.

Lançado nos cinemas no fim do ano passado e vencedor do Oscar 2015, o divertido Operação Big Hero (direção de Don Hall e Chris Williams) chega agora ao DVD e Blu-ray. Uma produção da Disney, inspirado em quadrinhos da Marvel, traz a aventura de Hiro, um garoto que é fera em robótica. Eles vivem na cidade de San Fransokyo, sim, uma mistura de São Francisco com Tóquio! E por lá ocorreram algumas coisas estranhas e essa turma vai partir pra luta. Com muito treinamento, pretendem formar uma equipe de heróis.

Muita emoção e risada com nossos heróis – o robô Baymax, a veloz Go Go Tomago, o obcecado por organização Wasabi, a especialista em química Honey Lemon e o fã de quadrinhos Fred.

O filme chegou essa semana às lojas de todo o Brasil, em Blu-Ray (R$ 49,90), Blu-Ray em 3D (R$ 79,90) e DVD (R$ 39,90) e inclui material extra exclusivo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Boa diversão, com ou sem pipoca!

Confira o trailer de Operação Big Hero: